«Мне это не нравится»: Гном Гномыч устал от бесконечных съемок

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша признался, что устал от бесконечных съемок в видеороликах. По его словам, к такой деятельности его привлекает мама.

— Да, все мама да мама, сниматься да сниматься. Мне это не нравится, неинтересно, причем долго, — рассказал Гном Гномыч в программе «Сегодня вечером» у Максима Галкина на Первом канале.

По его словам, он очень любит тренироваться. Фигурным катанием мальчик занимается по пять часов в сутки, причем шесть дней в неделю. Он поделился, что хочет стать олимпийским чемпионом.

Ранее Рудковская умилила фанатов снимками с сыновьями — Сашей и новорожденным Арсением. Продюсер стала мамой в четвертый раз в начале октября. Радостным событием она поделилась с поклонниками в соцсети Instagram. При этом Рудковская также раскрыла некоторые подробности о новорожденном малыше.

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