Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Мне это не нравится»: Гном Гномыч устал от бесконечных съемок
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

«Мне это не нравится»: Гном Гномыч устал от бесконечных съемок

Евгения Звощик

Звезды

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша признался, что устал от бесконечных съемок в видеороликах. По его словам, к такой деятельности его привлекает мама.

— Да, все мама да мама, сниматься да сниматься. Мне это не нравится, неинтересно, причем долго, — рассказал Гном Гномыч в программе «Сегодня вечером» у Максима Галкина на Первом канале.

По его словам, он очень любит тренироваться. Фигурным катанием мальчик занимается по пять часов в сутки, причем шесть дней в неделю. Он поделился, что хочет стать олимпийским чемпионом.

Ранее Рудковская умилила фанатов снимками с сыновьями — Сашей и новорожденным Арсением. Продюсер стала мамой в четвертый раз в начале октября. Радостным событием она поделилась с поклонниками в соцсети Instagram. При этом Рудковская также раскрыла некоторые подробности о новорожденном малыше.

Читайте также: «Где моя зарплата?»: Гном Гномыч пожаловался на отсутствие денег

дети звездЕвгений ПлющенкоЯна Рудковская
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Все мнения
О проекте