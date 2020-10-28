«Где моя зарплата?»: Гном Гномыч пожаловался на отсутствие денег

Фото: instagram.com/gnomgnomych

Сын российского продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша возмутился отсутствием зарплаты. Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео Гном Гномыч запечатлен в конусообразном головном уборе. Мальчик сидит в машине под песню Макса Барских «Туманы» и жалуется, что ему на банковскую карту не поступили деньги.

— Алло, бухгалтерия? Где моя зарплата? — спрашивает Саша Плющенко.

Поклонники оценили шутливый ролик Гном Гномыча и прокомментировали публикацию.

«Супер, Сашенька»; «Шапочка клевая!»; «Какой он красивый и милый ребенок»; «Классно же», — отметили фолловеры.

Ранее Гном Гномыч показал фанатам свою растяжку с тренером и хореографом Алексеем Захарченко. Подписчики поразились поперечному шпагату сына знаменитого спортсмена.

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