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«Работаем над растяжкой»: Гном Гномыч восхитил фанатов поперечным шпагатом
Александр Плющенко / Фото: instagram.com/gnomgnomych/

«Работаем над растяжкой»: Гном Гномыч восхитил фанатов поперечным шпагатом

Юлия Ямпольская

Звезды

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр восхитил подписчиков фотографиями с тренировки. Снимок появился на его странице в социальной сети Instagram.

Гном Гномыч показал фанатам свою растяжку с тренером и хореографом Алексеем Захарченко. Поклонники поразились поперечному шпагату сына знаменитого спортсмена.

— Работаем над растяжкой, — подписал пост Гном Гномыч.

Поклонники оценили способности Плющенко-младшего и прокомментировали публикацию.

«Молодец, Саша! Сил тебе и выносливости, успехов и удачи!»; «Бли-и-и-ин.... Сашка Евгеньевич... Умничка!»; «Сашенька, удачи и успеха»; «Ну просто нет слов», — написали фолловеры.

Ранее продюсер Яна Рудковская показала подписчикам еще один талант старшего сына. Ролик с танцами Гном Гномыча она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. На видео мальчик танцует вместе со своей подругой Виолой Антоновой. Дети двигаются под песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

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растяжкаЯна РудковскаяГном Гномыч
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