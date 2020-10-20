«Милота невозможная»: Плющенко опубликовал видео с новорожденным сыном
Фигурист Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новое видео со своим младшим сыном Арсением.
На кадрах спортсмен держит на руках завернутого в белый конверт малыша и напевает ему песню. За кадром находится жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская, которая выступила в роли оператора.
— На прогулку, – подписал ролик фигурист, сопроводив пост эмоджи с изображением ангела.
Поклонники пары пожелали младенцу здоровья и счастья.
«Здоровье Вам и Вашему малышу»; «Пусть растет счастливым и хорошим сыном!!! Сколько любви»; «Милота невозможная», — оставили комментарии подписчики.
Кадры сняты в доме звездных супругов. У пары также есть 7-летний сын Саша, больше известный публике как Гном Гномыч. Он занимается фигурным катанием, снимается для модных журналов и часто появляется в соцсетях своих знаменитых родителей.
Читайте также: «Все хотят потанцевать»: Рудковская показала новое видео Гном Гномыча