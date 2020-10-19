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«Все хотят потанцевать»: Рудковская показала новое видео Гном Гномыча
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

«Все хотят потанцевать»: Рудковская показала новое видео Гном Гномыча

Юлия Ямпольская

Звезды

Российский продюсер Яна Рудковская показала подписчикам еще один талант сына, Саши Плющенко. Ролик с танцами Гном Гномыча она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео мальчик танцует вместе со своей подругой Виолой Антоновой. Дети двигаются под песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

— Все хотят потанцевать с .....?! — задала вопрос фанатам Рудковская.

Фолловеры оценили танец и оставили восхищенные комментарии под постом.

«Какие классные ребятки, а маленький Плющенко взрослеет на глазах»; «Супер, мне очень понравилось!!!»; «Девчонка еще та штучка»; «Маленькие крутышки», — отметили подписчики.

Ранее продюсер, которая недавно снова стала мамой, опубликовала очередную порцию семейных фотографий. На снимках она запечатлела своих сыновей.

Читайте также: «Слышали звон»: Рудковская заступилась за Плющенко в споре с подписчиками

Яна РудковскаятанецГном Гномыч
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