«Все хотят потанцевать»: Рудковская показала новое видео Гном Гномыча
Российский продюсер Яна Рудковская показала подписчикам еще один талант сына, Саши Плющенко. Ролик с танцами Гном Гномыча она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
На видео мальчик танцует вместе со своей подругой Виолой Антоновой. Дети двигаются под песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».
— Все хотят потанцевать с .....?! — задала вопрос фанатам Рудковская.
Фолловеры оценили танец и оставили восхищенные комментарии под постом.
«Какие классные ребятки, а маленький Плющенко взрослеет на глазах»; «Супер, мне очень понравилось!!!»; «Девчонка еще та штучка»; «Маленькие крутышки», — отметили подписчики.
Ранее продюсер, которая недавно снова стала мамой, опубликовала очередную порцию семейных фотографий. На снимках она запечатлела своих сыновей.
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