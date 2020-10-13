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«Слышали звон»: Рудковская заступилась за Плющенко в споре с подписчиками
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

«Слышали звон»: Рудковская заступилась за Плющенко в споре с подписчиками

Юлия Ямпольская

Звезды

Продюсер Яна Рудковская поздравила с победой на этапе Кубка России по фигурному катанию подопечных своего мужа, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На фото она запечатлена вместе со старшим сыном Александром. Продюсер подчеркнула, что гордится победами Александры Трусовой и Артема Ковалева, которых тренировал ее муж.

— Болели, кричали и испытали сегодня невероятные эмоции! Поздравляю весь тренерский штаб с двумя победами на втором этапе Кубка России! И, конечно, главных звезд и победителей сегодняшнего турнира Сашу Трусову и Артема Ковалева с заслуженными победами! Молодцы! Гордимся! — подписала пост Рудковская.

Однако подписчики супруги известного фигуриста не согласились с тем, что за победу спортсменов стоит благодарить Плющенко. Фолловеры отметили, что успеха ребята достигли с помощью тренера Этери Тутберидзе.

«Этери лучшая! Таких спортсменов вам подарила, а теперь смотрит и смеется над вами, как вы ее заслугу себя захапали»; «Слава Этери Тутберидзе! Снова весь пьедестал ее!»; «Да, вся страна гордится талантливыми спортсменами, которых вырастила Этери Тутберидзе, и вы, конечно, не исключение»; «Конечно, поздравляем Трусову, но заслуга в ее победе, конечно, Тутберидзе, а никак не Плющенко», — написали фанаты.

Рудковская ответила хейтерам мужа и объяснила, почему они не правы.

— Семь месяцев Трусова тренируется у Плющенко. А Ковалев Артем всегда был в академии. Слышали звон, да не знаете, где он, — написала продюсер.

Ранее Яна Рудковская ответила на шутку телеведущего Ивана Урганта о коляске за полмиллиона рублей. По ее словам, ей приятно быть ньюсмейкером для передачи «Вечерний Ургант» «уже целую неделю».

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Евгений ПлющенкоЯна РудковскаяЭтери Тутберидзе
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