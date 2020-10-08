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Рудковская ответила на шутку Урганта о коляске за полмиллиона рублей
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Рудковская ответила на шутку Урганта о коляске за полмиллиона рублей

Виктория Родимкина

Звезды

Продюсер Яна Рудковская ответила на шутку телеведущего Ивана Урганта о коляске за полмиллиона рублей.

По словам Рудковской, ей приятно быть ньюсмейкером для передачи «Вечерний Ургант» «уже целую неделю».

Ранее Ургант в эфире своей передачи заявил, что детская коляска, фотографию с которой Рудковская опубликовала в Сети, стоит полмиллиона рублей. Теперь ясно, сказал ведущий, что «материнский капитал Яна потратила на самое необходимое»

— Коляску мне подарили! Там же даже написано, кто сделал столь щедрый подарок! Тебе ли Ваня не знать, что не имей 500 тысяч рублей, а имей сто щедрых друзей. А вот материнский капитал потрачу по назначению, обещаю, — написала Рудковская на своей странице в соцсети Instgram.

Ранее стало известно, что продюсер Яна Рудковская стала мамой в четвертый раз. Ребенка выносила суррогатная мать. Мальчика назвали Арсением. У Рудковской и ее мужа фигуриста Евгения Плющенко есть еще один сын — семилетний Александр.

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детская коляскаЯна Рудковская«Вечерний Ургант»
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