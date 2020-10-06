«Оторваны от реальности»: Плющенко осудили за покупку дорогого автомобиля

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Подписчики фигуриста Евгения Плющенко раскритиковали его за покупку новой люксовой машины. Фотографией автомобиля он поделился с фолловерами в своем Instagram-аккаунте.

На снимке спортсмен стоит рядом с Porsche Panamera ярко-рыжего цвета.

— Огненная. Как вам такой цвет для осеннего сезона? — задал вопрос Плющенко.

Однако поклонники раскритиковали фигуриста за такое хвастовство перед публикой, которая не может позволить себе купить роскошную машину.

«Зачем перед людьми хвастаться? Некоторым не за что хлеба купить в прямом смысле слова. Понятно, что вы заработали, но будьте скромнее»; «Для богатых нужен отдельный Instagram, а то они слишком оторваны от реальности!»; «Откуда у людей такие деньги?» — прокомментировали фолловеры.

Ранее телеведущий Иван Ургант высмеял фотографию Яны Рудковской с коляской от известного модного дома. В своем шоу, поздравляя продюсера с пополнением, он отметил, что коляска стоит полмиллиона рублей.

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