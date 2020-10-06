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Ургант высмеял фотографию Рудковской с коляской за полмиллиона рублей
Фото: instagram.com/urgantcom

Ургант высмеял фотографию Рудковской с коляской за полмиллиона рублей

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущий Иван Ургант высмеял фотографию Яны Рудковской с коляской от известного модного дома. В своем шоу, поздравляя продюсера с пополнением, он отметил, что коляска стоит полмиллиона рублей.

Ургант с иронией добавил, что «материнский капитал Яна потратила на самое необходимое». Он также поздравил с появлением брата старшего сына Рудковской и Плющенко.

— Мы поздравляем Яну и Женю, конечно, мы все радуемся! А еще мы радуемся за Гном Гномыча, чьи молитвы наконец подействовали и были услышаны! Это уже второй сын у Яны и Евгения. Осталось родить еще пять, чтобы в TikTok Яны появилась постановка «Белоснежка и семь Гном Гномычей», — отметил ведущий.

Ранее стало известно, что продюсер Яна Рудковская поделилась с поклонниками радостной новостью — она стала мамой в четвертый раз. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Instagram. Рудковская отметила, что теперь у нее четыре сына, а также раскрыла некоторые подробности о новорожденном.

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