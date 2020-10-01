«Арсений Евгеньевич Плющенко»: Рудковская стала мамой в четвертый раз

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская поделилась с поклонниками радостной новостью — она стала мамой в четвертый раз. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

Рудковская отметила, что теперь у нее четыре сына, а также раскрыла некоторые подробности о новорожденном.

— Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко, — написала продюсер.

По ее словам, мальчик родился 25 сентября. Рудковская также опубликовала несколько совместных фотографий с новым членом семьи. Помимо нее и малыша на снимках также позируют ее супруг Евгений Плющенко и их сын Саша.

Подписчики поздравили семейство со счастливым событием: «Мои любимые!!! Ура-а-а-а!»; «Еще одному мальчику повезло с родителями! Ура!»; «Поздравляем вас, наши родные. Пусть Арсюша будет самый здоровенький и счастливый. Какое счастье!»; «Это как это? Поздравляю, фокусники!»; «Ура, поздравляю! Красивое имя».

Напомним, Плющенко предложил Рудковской выйти за него замуж после победы Димы Билана на Евровидении, в выступлении которого принимал участие. В сентябре 2009 года пара зарегистрировала брак. В 2013 году у супругов родился сын Александр, которого родители ласково называют Гном Гномыч.

Читайте также: «Чтобы не писали гадости»: Гном Гномыч обратился к Путину