Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рудковская объяснила, почему стала редко выкладывать видео с Гном Гномычем
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Рудковская объяснила, почему стала редко выкладывать видео с Гном Гномычем

Юлия Ямпольская

Звезды

Продюсер Яна Рудковская рассказала, почему стала редко выкладывать видеозаписи с сыном Сашей Плющенко на его странице в Instagram. У нее появилось много забот после рождения Арсения.

В аккаунте Саши появилось видео, на кадрах которого можно заметить его папу Евгения Плющенко вместе с сыном. Они собрались на рыбалку.

— У нас планы на вечер. На какой пруд пойдем ловить рыбу сегодня? — отметил фигурист.

— Немного о вчерашнем вечере. Рыбы было, увы, немного, но удовольствие получили. Мама заснять процесс рыбалки не смогла, так как у нее теперь очень много забот, — подписала пост на странице сына Яна Рудковская.

Ранее продюсер поделилась с поклонниками радостной новостью: она стала мамой в четвертый раз. Рудковская отметила, что теперь у нее четыре сына, а также раскрыла некоторые подробности о новорожденном.

Читайте также: Ургант высмеял фотографию Рудковской с коляской за полмиллиона рублей

рождение ребенкаЕвгений ПлющенкоЯна Рудковская
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Мистрали», унесенные ветром

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Есть ли будущее у дирижаблей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как сделать каждому прививку от сомнений

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Все мнения
О проекте