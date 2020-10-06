Рудковская объяснила, почему стала редко выкладывать видео с Гном Гномычем

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская рассказала, почему стала редко выкладывать видеозаписи с сыном Сашей Плющенко на его странице в Instagram. У нее появилось много забот после рождения Арсения.

В аккаунте Саши появилось видео, на кадрах которого можно заметить его папу Евгения Плющенко вместе с сыном. Они собрались на рыбалку.

— У нас планы на вечер. На какой пруд пойдем ловить рыбу сегодня? — отметил фигурист.

— Немного о вчерашнем вечере. Рыбы было, увы, немного, но удовольствие получили. Мама заснять процесс рыбалки не смогла, так как у нее теперь очень много забот, — подписала пост на странице сына Яна Рудковская.

Ранее продюсер поделилась с поклонниками радостной новостью: она стала мамой в четвертый раз. Рудковская отметила, что теперь у нее четыре сына, а также раскрыла некоторые подробности о новорожденном.

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