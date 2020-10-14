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«Нянчимся»: Яна Рудковская умилила подписчиков совместным фото сыновей
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

«Нянчимся»: Яна Рудковская умилила подписчиков совместным фото сыновей

Татьяна Плотникова

Звезды

Продюсер Яна Рудковская, которая недавно снова стала мамой, опубликовала очередную порцию семейных фотографий.

На снимках в Instagram Рудковской запечатлены оба ее сына от фигуриста Евгения Плющенко — семилетний Саша и новорожденный Арсений. Хотя лицо малыша на фото скрыто, Яна предложила подписчикам угадать, на кого больше похож ребенок.

Поклонники Рудковской в комментариями поделились своими предположениями и осыпали счастливую маму комплиментами в адрес сыновей.

Ранее Рудковская рассказала, что старший сын Саша захотел такую же кроватку, как у младшего братика.

Читайте также: «Слышали звон»: Рудковская заступилась за Плющенко в споре с подписчиками

дети звездЯна Рудковская
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