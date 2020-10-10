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«Требует такую же кроватку»: Гном Гномыч позавидовал младшему брату
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

«Требует такую же кроватку»: Гном Гномыч позавидовал младшему брату

Юлия Ямпольская

Звезды

Старший сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской захотел такую же кроватку, как у младшего брата. Соответствующий пост его мама опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке Гном Гномыч стоит в детской кроватке малыша, сложив руки, будто что-то просит.

— Саня требует срочно сделать ему такую же кроватку его размеров и говорит, что когда он был малышом, у него таких колыбелек и спальных мест не было, — написала Рудковская.

Ранее продюсер Яна Рудковская поделилась с поклонниками радостной новостью — она стала мамой в четвертый раз. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Instagram. Рудковская отметила, что теперь у нее четыре сына, а также раскрыла некоторые подробности о новорожденном.

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Яна Рудковскаясынпродюсер
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