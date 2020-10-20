Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Милота какая»: Рудковская показала совместное видео сыновей
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

«Милота какая»: Рудковская показала совместное видео сыновей

Юлия Ямпольская

Звезды

Продюсер Яна Рудковская показала подписчикам, как старший сын от Евгения Плющенко Саша нянчит младшего Арсения. Ролик появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На видео Гном Гномыч гладит малыша и играется с ним. Продюсер отметила, что Арсений вместе с братом больше похожи на фигуриста.

— Нянчимся... — подписала пост Рудковская.

Фанаты умилились ролику и оставили свои комментарии.

«Чудо-детки, всего наилучшего мальчикам»; «Как же это здорово. Боже, какое это счастье, я тоже хоч-у-у-у»; «Милота-то какая!!!! Какие же они сладенькие — эти малыши», — заметили фолловеры.

Ранее Саша Плющенко восхитил подписчиков фотографиями с тренировки. Гном Гномыч показал фанатам свою растяжку с тренером и хореографом Алексеем Захарченко. Поклонники поразились поперечному шпагату сына знаменитого спортсмена.

Читайте также: «Милота невозможная»: Плющенко опубликовал видео с новорожденным сыном

Евгений ПлющенкоЯна РудковскаяГном Гномыч
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Все мнения
О проекте