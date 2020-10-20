«Милота какая»: Рудковская показала совместное видео сыновей

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская показала подписчикам, как старший сын от Евгения Плющенко Саша нянчит младшего Арсения. Ролик появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На видео Гном Гномыч гладит малыша и играется с ним. Продюсер отметила, что Арсений вместе с братом больше похожи на фигуриста.

— Нянчимся... — подписала пост Рудковская.

Фанаты умилились ролику и оставили свои комментарии.

«Чудо-детки, всего наилучшего мальчикам»; «Как же это здорово. Боже, какое это счастье, я тоже хоч-у-у-у»; «Милота-то какая!!!! Какие же они сладенькие — эти малыши», — заметили фолловеры.

Ранее Саша Плющенко восхитил подписчиков фотографиями с тренировки. Гном Гномыч показал фанатам свою растяжку с тренером и хореографом Алексеем Захарченко. Поклонники поразились поперечному шпагату сына знаменитого спортсмена.

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