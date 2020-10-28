Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Комочек счастья»: Рудковская умилила фанатов снимками с сыновьями
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

«Комочек счастья»: Рудковская умилила фанатов снимками с сыновьями

Юлия Ямпольская

Звезды

Поклонники восхитились фотографиями российского продюсера Яны Рудковской с сыновьями от фигуриста Евгения Плющенко. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимках звезда запечатлена с детьми в комнате новорожденного Арсения. Она держит на руках малыша, а также нежно улыбается старшему сыну Саше.

— Наш маленький комочек счастья, — подписала пост Рудковская.

Фолловеры оценили семейные фото продюсера и умилились снимкам.

«Саня с появлением братика не перестает улыбаться»; «Замечательные фото счастливой семьи! Здоровья малышу, радости Саше от общения с братиком!»; «Яна прям расцвела», — отметили фанаты.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в соцсети Instagram опубликовал трогательное видео с сыном Александром. На кадрах отец и сын боксируют, затем Плющенко поднимает мальчика на плечо.

Читайте также: «Где моя зарплата?»: Гном Гномыч пожаловался на отсутствие денег

Яна РудковскаядетиГном Гномыч
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

С русскими морпехами лучше не связываться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Все мнения
О проекте