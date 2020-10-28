«Комочек счастья»: Рудковская умилила фанатов снимками с сыновьями

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Поклонники восхитились фотографиями российского продюсера Яны Рудковской с сыновьями от фигуриста Евгения Плющенко. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимках звезда запечатлена с детьми в комнате новорожденного Арсения. Она держит на руках малыша, а также нежно улыбается старшему сыну Саше.

— Наш маленький комочек счастья, — подписала пост Рудковская.

Фолловеры оценили семейные фото продюсера и умилились снимкам.

«Саня с появлением братика не перестает улыбаться»; «Замечательные фото счастливой семьи! Здоровья малышу, радости Саше от общения с братиком!»; «Яна прям расцвела», — отметили фанаты.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в соцсети Instagram опубликовал трогательное видео с сыном Александром. На кадрах отец и сын боксируют, затем Плющенко поднимает мальчика на плечо.

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