«Пацан растет»: Плющенко опубликовал трогательное видео с сыном
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в соцсети Instagram опубликовал трогательное видео с сыном Александром.
На кадрах отец и сын боксируют, затем Плющенко поднимает мальчика на плечо.
— Дерзкий и резкий, прям как я в детстве. В обиду себя точно не даст. Пацан растет, — подписал фигурист публикацию.
Подписчики оценили видеозапись тренера — «Евгений, вы хороший отец и тренер. Всех благ вам», «Красавчики», «Добрые, позитивные ролики, хорошие взаимоотношения. Приятно смотреть. Удачи, ярких побед».
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Дерзкий и резкий,прям как я в детстве!В обиду себя точно не даст!Пацан растёт💪🏻
Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)
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