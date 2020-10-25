Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Сегодня один месяц»: Рудковская показала фото сына от суррогатной матери
Фото: insragram.com/rudkovskayaofficia

«Сегодня один месяц»: Рудковская показала фото сына от суррогатной матери

Вероника Кузьминова

Звезды

Младшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко исполнился один месяц. Об этом рассказала Рудковская в Instagram-аккаунте в воскресенье, 25 октября.

Продюсер опубликовала свежие снимки с ребенком. На кадрах Яна во время прогулки держит сына на руках.

— Малышу Арсению сегодня один месяц, — написала Рудковская.

Фанаты удивились, как быстро пролетели дни с момента рождения ребенка. Подписчики пожелали младшему сыну Рудковской здоровья и счастья.

Напомним, это четвертый сын Яны Рудковской. Он появился на свет с помощью суррогатной матери. Родить ребенка таким способ Яну, как она рассказывала ранее, уговорил певец Филипп Киркоров. Он попросил продюсера не делать ЭКО ради своего здоровья.

Читайте также: «Милота какая»: Рудковская показала совместное видео сыновей

Евгений ПлющенкоЯна Рудковскаясын
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Артем Чубар
Артем Чубар

Самая главная женщина в жизни

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Все мнения
О проекте