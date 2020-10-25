«Сегодня один месяц»: Рудковская показала фото сына от суррогатной матери
Младшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко исполнился один месяц. Об этом рассказала Рудковская в Instagram-аккаунте в воскресенье, 25 октября.
Продюсер опубликовала свежие снимки с ребенком. На кадрах Яна во время прогулки держит сына на руках.
— Малышу Арсению сегодня один месяц, — написала Рудковская.
Фанаты удивились, как быстро пролетели дни с момента рождения ребенка. Подписчики пожелали младшему сыну Рудковской здоровья и счастья.
Напомним, это четвертый сын Яны Рудковской. Он появился на свет с помощью суррогатной матери. Родить ребенка таким способ Яну, как она рассказывала ранее, уговорил певец Филипп Киркоров. Он попросил продюсера не делать ЭКО ради своего здоровья.
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