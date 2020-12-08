Родители Гном Гномыча попросят Госдуму принять новый закон в защиту детей

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Фигурист Евгений Плющенко и его жена, продюсер Яна Рудковская, могут попросить депутатов Госдумы принять закон, запрещающий СМИ писать о несовершеннолетних детях без согласия их родителей. Идею обратиться к законодателям с такой инициативой звездной паре подал юрист Александр Добровинский. Информацией об этом он поделился с «Вечерней Москвой».

Ранее в прессе появились слухи о развитии ментального заболевания у семилетнего сына Плющенко и Рудковской Саши, более известного как Гном Гномыч. Родителей ребенка возмутили эти сообщения СМИ, в связи с чем они обратились в полицию и потребовали возбудить уголовное дело о клевете. В ближайшее время станут известны сроки первого судебного заседания по данному делу, сказала «ВМ» представительница Добровинского Любовь.

Сам юрист отметил, что будет выступать в защиту Саши, которого «нагло оболгали», а «все таблоиды об этом написали». Более того, для предотвращения подобных инцидентов могут привлечь силу закона.

— Я подал Евгению Плющенко и Яне Рудковской одну идею: мы хотим попробовать убедить законодателей в Думе принять закон о СМИ, который позволит им писать о малолетних, несовершеннолетних детях только с разрешения родителей. Мне кажется, это правильно, ведь в конечном итоге удар был нанесен не семилетнему ребенку, а его родителям, — пояснил собеседник «ВМ».

Он добавил, что «точно знает», кто стоит за преступлением, как и почему оно было совершено, однако предпочел оставить все это для разбирательства в суде.

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