СМИ: У Гном Гномыча выявили травму психики после слухов о его болезни
У сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской диагностировали травму психики, пишут СМИ.
По неподтвержденным данным, семилетнего Александра Плющенко, более известного под псевдонимом Гном Гномыч, расстроили новости издания «СтарХит» о том, что у него якобы синдром Аспергера.
Как показала комиссионная психологическая экспертиза, этого недуга у сына звездной пары нет, зато очень сильные эмоциональные переживания на фоне соответствующих слухов привели к другой психотравме.
— Обнаружили признаки психотравмирующих переживаний, конкретно связанные с публикацией в журнале. В рамках возбужденного дела Александру Плющенко проведут еще одну экспертизу — его родители вместе с адвокатом Анной Бутыриной уверены, что она будет похожа по результатам, — сообщает Telegram-канал Baza.
Он также уточнил, что после тревожных публикаций СМИ Гном Гномыч замкнулся в себе, перестал есть, тренироваться. Более того, его якобы начали травить ровесники.
На следующей неделе начнутся допросы авторов «СтарХита» и Яны Рудковской в рамках расследования дела о клевете.
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