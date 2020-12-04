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СМИ: У Гном Гномыча выявили травму психики после слухов о его болезни
Фото: www.instagram.com/gnomgnomych/?hl=ru

СМИ: У Гном Гномыча выявили травму психики после слухов о его болезни

Ростислав Зубков

Звезды

У сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской диагностировали травму психики, пишут СМИ.

По неподтвержденным данным, семилетнего Александра Плющенко, более известного под псевдонимом Гном Гномыч, расстроили новости издания «СтарХит» о том, что у него якобы синдром Аспергера.

Как показала комиссионная психологическая экспертиза, этого недуга у сына звездной пары нет, зато очень сильные эмоциональные переживания на фоне соответствующих слухов привели к другой психотравме.

— Обнаружили признаки психотравмирующих переживаний, конкретно связанные с публикацией в журнале. В рамках возбужденного дела Александру Плющенко проведут еще одну экспертизу — его родители вместе с адвокатом Анной Бутыриной уверены, что она будет похожа по результатам, — сообщает Telegram-канал Baza.

Он также уточнил, что после тревожных публикаций СМИ Гном Гномыч замкнулся в себе, перестал есть, тренироваться. Более того, его якобы начали травить ровесники.

На следующей неделе начнутся допросы авторов «СтарХита» и Яны Рудковской в рамках расследования дела о клевете.

Читайте также: Добровинский резко высказался о желании Рудковской и Плющенко сделать из сына звезду

Евгений ПлющенкотравмаГном Гномыч
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