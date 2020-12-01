Добровинский резко высказался о желании Рудковской и Плющенко сделать из сына звезду

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Адвокат Александр Добровинский резко высказался о желании продюсера Яны Рудковской и ее мужа Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сделать из общего сына звезду. У семилетнего мальчика есть собственные аккаунты в соцсетях.

По словам адвоката, родители могут воспитывать детей и показывать в Сети их жизнь, это их личное дело. Однако он вместе со звездной семьей предлагает ограничить публикации в СМИ о несовершеннолетних без разрешения их родителей. Об этом Александр Добровинский сообщил в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы»:

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Сквозной эфир. 1 декабря

— Ко мне обратилась Яна Рудковская и ее муж, Олимпийский чемпион Евгений Плющенко по поводу совершенного безобразия. Их сына обвинили в болезни, ребенок страшно переживал по этому поводу. Нам удалось возбудить уголовное дело по статье «Клевета». Александр — совершено замечательный и образованный парень, в чем-то обгоняющий свой возраст. Его воспитание — это прерогатива родителей. Если они делают из него звезду, это их личное желание, — завил адвокат.

Добровинский подчеркнул, что совместными усилиями готовится обращение к законодателям:

— Предложение следующего порядка. СМИ могут публиковать информацию о несовершеннолетних только с разрешения их родителей. Подобный случай с Александром больше не произойдет. Мы над этим работаем, — подытожил собеседник.

Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил о важности деанонимизации пользователей соцсетей. По его словам, от агрессии анонимов страдают не только дети звезд, но и обычные подростки. Они не готовы к агрессии и шантажу в соцсетях.

— Сама ситуация с сыном Рудковской и Плющенко будет звучать неоднозначно, потому что есть репутационный менеджмент. Немало неоднозначных поступков пара предпринимала, они продвигали сына в бизнес-целях, есть ряд людей, которые настроены против этой семьи. Давайте поговорим о правильных проблемах, которые обозначил Добровинский. Сейчас о детях можно писать что угодно, особенно про их диагнозы, врачебной тайны не существуют. Ребенок и так находится в сложной психологической ситуации, он незащищен, — подчеркнул Малькевич.

По его словам, многие СМИ публикуют непроверенную информацию, ссылаясь на анонимные телеграм-каналы. Законодательство, регулирующее интернет, в России не работает, поэтому нужно делать интернет более прозрачным.

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