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Гном Гномыч «наказал» родителей на шоу «Вечерний Ургант»
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Гном Гномыч «наказал» родителей на шоу «Вечерний Ургант»

Виктория Родимкина

Звезды

Саша Плющенко, или Гном Гномыч, как называют его родители — фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская, «побил» папу и маму во время игры в эфире шоу «Вечерний Ургант».

С помощью надувных агрегатов ребенку предлагалось ударить родителей, которые неправильно отвечали на вопросы в игре.

Условия были простыми. Рудковской и Плющенко предлагалось угадать, какие слова произносят маленькие дети. За каждый неправильный ответ Саша Плющенко наказывал родителя надувной дубинкой, молотком или автоматом. В конце передачи Гном Гномычу подарили игрушку, еще одну Иван Ургант передал новорожденному брату Саши Арсению.

— Это самые дешевые подарки в жизни Саши, — пошутил ведущий.

Ранее Яна Рудковская поделилась видео, показав подписчикам игру своих детей от фигуриста Евгения Плющенко — 7-летнего Александра и Арсения, которому исполнился всего месяц.

Напомним, в октябре у продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко родился второй совместный сын, которого назвали Арсением. Он появился на свет с помощью суррогатной матери.

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Яна Рудковская«Вечерний Ургант»Гном Гномыч
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