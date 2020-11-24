Добровинский раскрыл подробности скандала с Гном Гномычем

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Материал, в котором сообщили о наличии синдрома Аспергера у сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Гнома Гномыча был заказным. Такое заявление в разговоре с «Вечерней Москвой» сделал адвокат Александр Добровинский.

20 ноября было возбуждено уголовное дело против лиц, опубликовавших статью с заведомо ложной информацией — в одном из телеграм-каналов появилась публикация о том, что Гном Гномыч страдает синдромом Аспергера, а родители тщательно это скрывают.

— Мы хотим, в первую очередь, найти виновных. Вопрос ведь не о деньгах, а о благополучии ребенка, который не должен жить с теми пасквилями, которые о нем написали. Как накажет этих лиц суд — уже другое дело. Мне уже и так известно абсолютно все — я вел собственное расследование полгода и в курсе, кто сколько платил, кто публиковал. Это заказной материал. Следствие во всем разберется и скоро вы все услышите, — заключил правозащитник.

Адвокат подчеркнул, что его не особенно интересует судебная практика по подобных делам — он всегда добивался своих целей и уверен, что и теперь дойдет до конца.

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