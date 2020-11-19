Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Добровинский объяснил, что помогло ему выиграть дело против Ефремова
Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Добровинский объяснил, что помогло ему выиграть дело против Ефремова

Виктория Федотова

Общество

Адвокат Александр Добровинский объяснил, как ему удалось доказать вину актера Михаила Ефремова в аварии на Садовом кольце. В результате ДТП погиб водитель Сергей Захаров, и Добровинский вызвался бесплатно представлять в суде сторону пострадавших. По его словам, СМИ помогли ему выиграть дело против Ефремова.

— Практически все дело было доказано мною с помощью СМИ. В материалах дела было много видеозаписей с места. Многие сделали видео сразу после аварии, — заявил Добровинский.

Адвокат подчеркнул, то на одном из видео запечатлен мужчина, который помогает Ефремову выйти из машины и женщина, стоящая на против и снимающая обоих.

Добровинского пригласили на ток-шоу, он согласился приехать с условием, что этих людей покажут по телевидению с просьбой откликнуться и выступить свидетелями.

— Ефремов менял свою позицию постоянно, у меня была задача – доказать его вину. Редакторы показали эти кадры на всю Россию. Люди откликнулись, получилось два ключевых свидетеля. Второй свидетель подтверждал слова первого, и это было главное, — пояснил адвокат.

По его словам, свидетельница четко ответила в суде на все вопросы и была очень убедительной.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Истина восторжествовала»: глава МВД РФ — о деле Михаила Ефремова

Михаил Ефремовавариясуд
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто станет главным на Южном Кавказе

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова

Как помочь сироте поступить в вуз

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Вера Москвина
Вера Москвина

Пожалуйста, оставьте жителям мусоропровод

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Все мнения
О проекте