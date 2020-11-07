«Истина восторжествовала»: глава МВД РФ — о деле Михаила Ефремова

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прокомментировал дело о смертельном ДТП в центре Москвы, по которому был осужден российский актер Михаил Ефремов. По словам министра, «нужно ко всем относиться одинаково».

— Истина восторжествовала, и виновный понес заслуженное наказание, — заявил Колокольцев в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, он отметил, что общество смогло увидеть, как тяжело проходят подобные дела по привлечению к заслуженной ответственности подобного рода водителей. Колокольцев добавил, что следователям и другим сотрудникам нужно многое сделать для того, чтобы «выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей и привлечь их к установленной законом ответственности».

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. 22 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру с восьми лет до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. 6 ноября Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области для дальнейшего отбывания наказания.

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