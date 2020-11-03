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Названо условие, при котором Ефремов сможет вернуть 600 тысяч рублей
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Названо условие, при котором Ефремов сможет вернуть 600 тысяч рублей

Камран Гасанов

Происшествия

Адвокат Равиль Искандаров считает, что у актера Михаила Ефремова есть шанс вернуть свои деньги, уплаченные родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова.

— Думаю, что вернуть денежные средства, уплаченные родственникам погибшего, потерпевшей стороне, возможно. Эти денежные средства надо признать как неосновательное обогащение. Но для начала надо признать и посчитать моральный ущерб, который был причинен этим родственникам, — сказал он.

Ранее адвокат Ефремова Петр Хархорин сказал, что актер переплатил 600 тысяч рублей родственникам Захарова и защита будет добиваться возвращения этих денег, за исключением суммы, потраченной на похороны.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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Михаил ЕфремовДТП
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