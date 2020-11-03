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Адвокат Ефремова заявил, что актер переплатил потерпевшим 600 тысяч рублей
Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат Ефремова заявил, что актер переплатил потерпевшим 600 тысяч рублей

Евгения Звощик

Общество

Адвокат российского актера Михаила Ефремова заявил, что артист переплатил признанным потерпевшими родственникам погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова 600 тысяч рублей. По словам Петра Хархорина, защита актера добивается возвращения этих средств за вычетом суммы, потраченной на похороны.

Говоря о переплатах, юрист уточнил, что например, Виталий Захаров получил 1,2 миллиона рублей.

— Кроме того, в ходе рассмотрения дела были направлены еще 400 тысяч рублей, которые они как бы не хотели принимать, эти средства еще не вернулись, — пояснил Хархорин.

Он добавил, что стороне защиты «безразлично, кто будет эти деньги возвращать», передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. 22 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру с восьми лет до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. Защита артиста планирует и далее обжаловать приговор в кассации.

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