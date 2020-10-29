Адвокат Ефремова рассказал о жизни актера в СИЗО

Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов, которого осудили за ДТП с погибшим водителем на Садовом кольце, в СИЗО пишет сценарий и планирует создать театр. Об этом сообщил его адвокат Владимир Васильев в четверг, 29 октября.

Ранее Ефремову на апелляции смягчили приговор с 8 лет заключения до 7,5 лет. Васильев отметил, что следующая просьба снизить срок заключения актеру будет подана в суд в течение месяца. По словам адвоката, самочувствие у Ефремова нормальное, он поблагодарил всех, в том числе и судей.

Актер пока находится в той же камере, что и после получения заключения от Мосгорсуда, однако его могут перевести. В хозотрядах, по словам адковата актера, заключенные проживают в незапираемых помещениях. Там они работают электриками, сантехниками, плотниками и так далее.

— Михаил Олегович хотел бы создать и развивать театр, но наверняка у него будут и другие трудовые обязанности. Сейчас он пишет сценарий, что-то делает, связанное со своей основной профессией, — заявил адвокат.

Он добавил, что из развлечений в хозотряде изолятора — спортзал, футбол, волейбол, настольный теннис, библиотека, передает «СтарХит».

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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