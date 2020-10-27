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Адвокат объяснил, почему тюрьма может превратить Ефремова в криминального авторитета
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат объяснил, почему тюрьма может превратить Ефремова в криминального авторитета

Ростислав Зубков

Закон

Михаил Ефремов по-прежнему надеется на смягчение своего приговора по делу о смертельном ДТП. Артист и его защита верят, что в кассационной инстанции, куда они намерены подать жалобы, вердикт будет пересмотрен, причем в положительном для актера ключе. О том, есть ли у Ефремова шансы получить другое, более мягкое наказание, «Вечерняя Москва» поинтересовалась у звездного адвоката Сергея Жорина.

По его мнению, еще до кассационных жалоб актеру дважды не повезло: сначала с экс-защитником Эльманом Пашаевым, затем при подаче апелляции в Мосгорсуд на решение Пресненского районного суда Москвы.

— Что меня поразило в ситуации с апелляцией, так это отказ суда существенно изменить приговор, хотя все основания для этого были. Ефремов признал вину и погасил моральный ущерб, потерпевшая сторона взяла деньги, а суд пошел на поводу у негативно настроенного общества и фактически оставил приговор без изменений, — отмечает собеседник издания.

Вердикт судебной инстанции был бы другим, если бы она работала строго в рамках существующей судебной практики, полагает Жорин. В действительности все разбирательство теперь «похоже на издевательство и троллинг» над артистом.

— Мне как адвокату, который не участвует в этом процессе и при этом не испытывает особой симпатии к Ефремову, неприятно, что в отношении публичных людей закон не работает так, как для всех. Суд либо слишком лоялен, либо слишком суров. Поэтому, к сожалению, с Ефремовым шоу продолжается, — подчеркивает юрист.

Он напомнил, что суть наказания — исправить человека, а не пытать и мучить его. В деле Ефремова самое главное — это осознание им произошедшего и его раскаяние, утверждает Жорин.

Если раскаялся, что сейчас уже трудно достоверно узнать, то достаточно и условного срока. Если же нет — (можно назначить — прим. ВМ») незначительное тюремное заключение, не более чем на три года, — добавил он.

Не менее важно обращать внимание на психологию заключенных, рассказывает собеседник газеты. Наблюдения показывают, что обычно небольшой тюремный срок (около трех лет) позволяет исправить нарушителя и приучить его никогда больше не попадать в такую ситуацию. Более длительные сроки лишения свободы (от шести лет и выше) могут не дать такого эффекта, сделав характер арестанта более криминальным.

— Конечно, неизвестно, сделает ли многолетнее заключение из Ефремова какого-нибудь, скажем, криминального авторитета, хотя почему бы и нет, — предположил адвокат звезд.

В заключение он еще раз отметил, что наказание призвано исправить провинившегося. В противном случае задача исправительной системы не выполняется.

СПРАВКА «ВМ»

В июне Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии за рулем джипа, врезался в легковушку курьера Сергея Захарова. Авария произошла поздно вечером на Садовом кольце в Москве. От полученных травм Захаров скончался на следующее утро на операционном столе.

В сентябре столичный суд признал артиста виновным в аварии и назначил ему восемь лет колонии общего режима. В настоящее время он находится в следственном изоляторе. Актеру также запретили управлять машиной три года. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей в качестве компенсации.

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