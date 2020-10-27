Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ефремов захотел остаться в СИЗО до Нового года
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Ефремов захотел остаться в СИЗО до Нового года

Юлия Ямпольская

Происшествия

Актер Михаил Ефремов может встретить Новый год в московском следственном изоляторе. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил один из адвокатов артиста Роман Филиппов.

Он отметил, что актер думает, что администрация даст на это согласие.

— Видимо, Ефремов так зарекомендовал себя и так себя ведет, что администрация СИЗО готова его оставить, — цитирует Филиппова ТАСС.

Кассационная жалоба, как утверждает юрист, будет подана в течение месяца.

Другой защитник актера Петр Хархорин рассказал, что ее могут рассматривать около двух месяцев.

— Обычно (кассация рассматривается) от двух до трех месяцев. Вполне может быть здесь (до Нового года — прим. «ВМ»), — уточнил Хархорин.

Он добавил, что пока никаких официальных прошений к администрации СИЗО артист не подавал. Мнение Ефремова будут учитывать при решении, отправят ли актера в колонию.

— Ему зададут вопрос о том, хочет ли он остаться в СИЗО, — заключил адвокат.

Приговор российскому актеру Михаилу Ефремову смягчили с восьми лет до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. Соответствующее решение принял Мосгорсуд в четверг, 22 октября.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Адвокат опроверг блокировку счетов Ефремова

СИЗОМихаил ЕфремовДТП
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Все мнения
О проекте