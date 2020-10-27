Ефремов захотел остаться в СИЗО до Нового года

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов может встретить Новый год в московском следственном изоляторе. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил один из адвокатов артиста Роман Филиппов.

Он отметил, что актер думает, что администрация даст на это согласие.

— Видимо, Ефремов так зарекомендовал себя и так себя ведет, что администрация СИЗО готова его оставить, — цитирует Филиппова ТАСС.

Кассационная жалоба, как утверждает юрист, будет подана в течение месяца.

Другой защитник актера Петр Хархорин рассказал, что ее могут рассматривать около двух месяцев.

— Обычно (кассация рассматривается) от двух до трех месяцев. Вполне может быть здесь (до Нового года — прим. «ВМ»), — уточнил Хархорин.

Он добавил, что пока никаких официальных прошений к администрации СИЗО артист не подавал. Мнение Ефремова будут учитывать при решении, отправят ли актера в колонию.

— Ему зададут вопрос о том, хочет ли он остаться в СИЗО, — заключил адвокат.

Приговор российскому актеру Михаилу Ефремову смягчили с восьми лет до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. Соответствующее решение принял Мосгорсуд в четверг, 22 октября.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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