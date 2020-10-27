Адвокат опроверг блокировку счетов Ефремова

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Информация о том, что счета актера Михаила Ефремова заблокированы, не соответствует действительности. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил адвокат Петр Хархорин.

— Защита Ефремова про такие факты не знает, мы не уверены, что это является правдой. Деньги Михаила Олеговича находятся в банковской ячейке, доступ к которой в данный момент затруднен, так как его супруга Софья Николаевна Кругликова не имеет доверенности, — уточнил собеседник агентства.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что счета артиста были заблокированы налоговой из-за того, что Ефремов не смог подать декларацию индивидуального предпринимателя, передает РИА Новости.

Приговор российскому актеру Михаилу Ефремову смягчили с восьми лет до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. Соответствующее решение принял Мосгорсуд в четверг, 22 октября.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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