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«Знаю, что унижал вас»: опубликован проект письма Ефремова к семье Захарова
Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

«Знаю, что унижал вас»: опубликован проект письма Ефремова к семье Захарова

Виктория Родимкина

Происшествия

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин опубликовал проект письма, которое так и не было отправлено семье погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. Фотографию письма юрист разместил на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, защита Ефремова согласовала текст письма — на нем стоит подпись адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.

— Простите, что обращаюсь к Вам только сейчас, хотя должен был сделать это намного раньше. Вы мое письмо не порвете, не прочитав. Пожалуйста! Начну, пожалуй с главного — с извинений. Знаю, что должен был сделать это раньше и не раз. Я совершил ужасное. И эта трагедия останется не только в вашей жизни, но и в моей, — сообщается в письме.

Затем он извиняется перед семьей Захарова и говорит о том, что на его поведение повлияли адвокаты, которые «не давали ему возможности просить прощения и искупить вину». Также в тексте есть просьба ходатайствовать о замене срока Ефремова на условный.

— Я знаю, что унижал вас перед всей страной, и я готов просить прощения на глазах у всей страны, — говорится в письме к потерпевшим.

Алешкин сообщил, что наличие этого письма говорит о договоренностях между сторонами. Но переговоры были прерваны, а сам Ефремов этого письма так и не увидел, добавил адвокат.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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