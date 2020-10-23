Пашаев: Назову имена тех, кто попросил Ефремова «гнать» на меня

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» прокомментировал последние события вокруг дела артиста. Он отметил, что обвинения в его адрес относительно подкупа свидетелей беспочвенны, а его бывшего подопечного адвокаты ввели в заблуждение.

— Какие у Ефремова шансы с новым адвокатом реально сократить свой срок? Не на полгода, а, скажем, на пару лет?

— Даже комментировать не могу. Я видел много адвокатов, но таких безграмотных еще не встречал. То, что вчера (22 октября — прим. «ВМ») происходило в суде, — у меня просто нет слов.

— Правильно ли ведет с юридической точки зрения себя Ефремов, чтобы поспособствовать снижению срока?

— Нет. Но он же исполнитель. Здесь нельзя сказать, что он плохой человек. Что ему адвокаты сказали, (то он и делает — прим. «ВМ»). Во вторник у меня будет пресс-конференция, и я назову фамилии тех, кто попросил Ефремова гнать на меня. Адвокаты обманули Ефремова.

— Правильно ли сделал Ефремов, что заплатил компенсацию пострадавшим?

— Он заплатил всем четырем. Это настолько безграмотный ход! Суд взыскал всего 800 тысяч для одного. А троим суд отказал в возмещении морального вреда. Зачем они заплатили им такие деньги?

— Ефремов вчера сказал, что якобы Пашаев ему предлагал подкупить свидетелей.

— Я же не обвиняю Ефремова ни в чем. В деле Ефремова невозможно было бы подкупить, потому что сразу по телефону можно вычислить, находился ли там человек. Если человек чуть-чуть понимает в юриспруденции, он не возьмет на себя такую ответственность. Это фактически самоубийство. Мне даже звонили люди, которые хотели выдать себя за того, кто сидел за рулем, говорили, что готовы на себя взять ответственность, лишь бы им заплатили. Мне было смешно. Я им сказал: «Вы понимаете, что говорите?». Если бы мы пошли на такое, нас бы всех тогда туда (в тюрьму — прим. «ВМ») отправили.

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