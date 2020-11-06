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Михаила Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Михаила Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области

Кирилл Николаев

Происшествия

Актер Михаил Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

— Михаил Ефремов из СИЗО-5 был этапирован в Белгородскую область для дальнейшего отбывания наказания, — цитирует «ОНК Газету» (официальное издание комиссии — прим. «ВМ») РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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