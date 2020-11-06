Суд направил в СИЗО уведомление о вступлении приговора Ефремова в силу

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Пресненский районный суд Москвы направил в СИЗО-5 «Водник» уведомление о вступлении в силу приговора российскому актеру Михаилу Ефремову. Данный документ необходим для этапирования осужденного. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая в пятницу, 6 ноября.

Теперь Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в течение 10 дней должна определиться с местом отбывания наказания для Ефремова, передает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. 22 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру с восьми лет до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. Защита артиста планирует и далее обжаловать приговор в кассации.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Пишет сценарий»: адвокат Ефремова рассказал о жизни актера в СИЗО