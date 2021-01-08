«На молодого Леонтьева смахивает»: в Сети обсудили архивное фото Галкина

Фото: youtube.com / ТО Gazgolder

Юморист Сергей Дроботенко опубликовал в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию с Максимом Галкиным, Юрием Гальцевым и Еленой Воробей. Снимок вызвал бурную реакцию у подписчиков, которые поупражнялись в остроумии в комментариях.

— Поздравляю с Рождеством всех друзей своих, всех близких, родных, вас, дорогие гости моей страницы… Всех «любимок», да и «нелюбимок» тоже, праздник такой… С Богом! Тогда точно прорвемся, — написал рядом с фото Дроботенко.

Подписчики не оставили без внимания публикацию юмориста. В комментариях они не преминули пошутить на тему изменившейся внешности артистов.

«Галкин на фото похож на цыгана»; «Артемон, Буратино и Мальвина: +18»; «Не узнаю Аллу Борисовну в гриме»; «Галкин на молодого Леонтьева смахивает», — написали фолловеры.

В ответ на замечание подписчика о том, что у комментаторов тоже есть чувство юмора Дроботенко заявил, что на его странице «другие не задерживаются».

И сам продолжил череду ироничных замечаний, написав не узнавшему Гальцева подписчику, что это «Гоша Куценко, когда месяц питался в McDonald's».

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