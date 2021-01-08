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«Семья стриженая»: Галкин и Пугачева с детьми похвастались новыми прическами
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Семья стриженая»: Галкин и Пугачева с детьми похвастались новыми прическами

Виктория Родимкина

Звезды

Юморист Максим Галкин на своей странице в соцсети Instagram опубликовал видео, на котором все члены его семьи показывают свои новые прически.

Видеоролик начинается с появления Гарри Галкина, который хвастается новой прической.

— Вот какие мы с папочкой подстриженные, — сказал он.

К мальчику тут же присоединилась его сестра-двойняшка Лиза. Она показала свои длинные волосы и рассказала, что ее тоже подстригли.

— А мне кончики подстригли, — похвасталась она.

— И мне кончики подстригли! — вмешалась в разговор Алла Пугачева.

— Да, и мамочке подстригли. Вот так, семья стриженая, — заключил Максим Галкин.

Ранее Максим Галкин опубликовал домашнее видео, на котором его дети, Гарри и Лиза, колядуют в Рождественский сочельник.

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Алла ПугачеваМаксим Галкиндети Пугачевой и Галкина
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