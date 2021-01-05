«Самый верный поклонник»: Галкин показал реакцию сына на выступление Пугачевой
Телеведущий Максим Галкин запечатлел трогательный момент, когда его сын Гарри застыл перед телевизором, где показывали выступление Аллы Пугачевой. Ролик шоумен разместил на своей странице в социальной сети Instagram.
На видео Гарри и Лиза стоят перед телевизором в новогоднюю ночь и, застыв, смотрят программу 1998 года. Примадонна тогда исполнила песню «Мне нравится».
— Не могу не поделиться с вами этим видео. В суете новогодней ночи я поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой, — написал Галкин.
Поклонники восхитились реакции мальчика и оставили свои комментарии.
«Самый верный поклонник»; «Очень трогательно»; «С такой любовью и нежностью смотрит», — отметили фанаты.
Ранее Гарри удивил гостей звездной четы своей игрой на рояле вместе с исполнителем Игорем Николаевым.
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