«Самый верный поклонник»: Галкин показал реакцию сына на выступление Пугачевой

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Телеведущий Максим Галкин запечатлел трогательный момент, когда его сын Гарри застыл перед телевизором, где показывали выступление Аллы Пугачевой. Ролик шоумен разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео Гарри и Лиза стоят перед телевизором в новогоднюю ночь и, застыв, смотрят программу 1998 года. Примадонна тогда исполнила песню «Мне нравится».

— Не могу не поделиться с вами этим видео. В суете новогодней ночи я поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой, — написал Галкин.

Поклонники восхитились реакции мальчика и оставили свои комментарии.

«Самый верный поклонник»; «Очень трогательно»; «С такой любовью и нежностью смотрит», — отметили фанаты.

Ранее Гарри удивил гостей звездной четы своей игрой на рояле вместе с исполнителем Игорем Николаевым.

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