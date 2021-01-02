Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Алла Борисовна жжет!»: поклонники восхитились танцем Пугачевой с подругами
Фото: instagram.com/alla_orfey

«Алла Борисовна жжет!»: поклонники восхитились танцем Пугачевой с подругами

Анастасия Колоскова

Звезды

Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин выложил в Instagram-аккаунте ролик, на котором Примадонна зажигательно танцует вместе со своими известными подругами.

На видео Пугачева танцует под веселую композицию «Видели ночь». Компанию ей составляют Юлия Проскурякова, Марина Юдашкина и Ида Достман. Пугачева вышла в свет в свободной светлой блузке и юбке в пол в сочетании с удобными ботинками.

— Подруги видели ночь, — пошутил в публикации под видео Галкин.

Поклонники оставили множество восхищенных комментариев в адрес 71-летней певицы.

«Девчонки зажигают»; «Красотки. Алла выглядит просто потрясающе»; «Алла Борисовна жжет! Здоровья, долгих лет жизни!»; «Алла очень хорошо выглядит. Максиму спасибо за нашу Аллу Борисовну», — написали фолловеры в комментариях.

Читайте также: «Загадка, тайна»: Малахов ответил на вопрос о ссоре с Пугачевой и Галкиным

социальные сетиАлла Пугачеватанец
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Все мнения
О проекте