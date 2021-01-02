«Алла Борисовна жжет!»: поклонники восхитились танцем Пугачевой с подругами

Фото: instagram.com/alla_orfey

Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин выложил в Instagram-аккаунте ролик, на котором Примадонна зажигательно танцует вместе со своими известными подругами.

На видео Пугачева танцует под веселую композицию «Видели ночь». Компанию ей составляют Юлия Проскурякова, Марина Юдашкина и Ида Достман. Пугачева вышла в свет в свободной светлой блузке и юбке в пол в сочетании с удобными ботинками.

— Подруги видели ночь, — пошутил в публикации под видео Галкин.

Поклонники оставили множество восхищенных комментариев в адрес 71-летней певицы.

«Девчонки зажигают»; «Красотки. Алла выглядит просто потрясающе»; «Алла Борисовна жжет! Здоровья, долгих лет жизни!»; «Алла очень хорошо выглядит. Максиму спасибо за нашу Аллу Борисовну», — написали фолловеры в комментариях.

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