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«Загадка, тайна»: Малахов ответил на вопрос о ссоре с Пугачевой и Галкиным
Фото: youtube.com/Super

«Загадка, тайна»: Малахов ответил на вопрос о ссоре с Пугачевой и Галкиным

Виктория Федотова

Звезды

Российский телеведущий Андрей Малахов ответил на вопрос журналистки Алены Жигаловой о его ссоре с певицей Аллой Пугачевой и артистом Максимом Галкиным. По словам Малахова, для него осталось тайной, почему Примадонна перестала с ним общаться.

— Когда мы с Максом видимся, мы приветствуем друг друга. Мы в доброжелательных отношениях, — пояснил Малахов.

По данным Жигаловой, отношения со звездной семьей у Малахова испортились после нескольких статей на сайте «СтарХит» о мероприятиях Примадонны.

Жигалова заявила, что для нее «загадка, тайна», из-за чего Пугачева перестала общаться с Малаховым. Ей никто ничего не говорит, но знаменитость перестала появляться на дне рождения детей своего бывшего мужа Филиппа Киркорова.

— У меня нет версий, мне некогда думать, не лезу в чужую голову. Я говорю Филиппу, что надо закрыть эту историю и идти дальше. Он молодой, успешный, популярный, востребованный исполнитель, он не может превратить жизнь в копание в прошлом, — заявил телеведущий.

Ролик опубликован на YouTube.

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Алла ПугачевассораФилипп Киркоров
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