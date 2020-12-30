Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Лежит на поверхности»: Малахов раскрыл инсайдерскую информацию о «Доме-2»
Фото: youtube.com/Super

«Лежит на поверхности»: Малахов раскрыл инсайдерскую информацию о «Доме-2»

Виктория Федотова

Звезды

Российский телеведущий Андрей Малахов заявил, что после закрытия «Дома-2» откроется «Дом-3». По его словам, «это лежит на поверхности», ведь закрывать популярный проект, который приносит прибыль, никто не будет.

— Продукт, который приносит главные цифры… Я не знаю подробностей, но были «Дом», «Дом-2», и, естественно, будет «Дом-3». Это дополнительная реклама, сбор средств, — пояснил Малахов.

При этом вопрос не в низком рейтинге шоу, поскольку в линейке оно номер один.

— Это не рейтинг, что-то еще. Может, кто-то увидел свою жену, которая пошла на «Дом-2», и закрыли, — рассмеялся телеведущий.

Ведущая программы «Алена, блин» Алена Жигалова назвала эту информацию эксклюзивной и инсайдерской.

Ролик опубликован на YouTube.

Читайте также: Виктория Боня назвала зарплаты участников «Дома-2»

мнениетелепроект «Дом-2»Андрей Малахов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте