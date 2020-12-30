«Лежит на поверхности»: Малахов раскрыл инсайдерскую информацию о «Доме-2»

Фото: youtube.com/Super

Российский телеведущий Андрей Малахов заявил, что после закрытия «Дома-2» откроется «Дом-3». По его словам, «это лежит на поверхности», ведь закрывать популярный проект, который приносит прибыль, никто не будет.

— Продукт, который приносит главные цифры… Я не знаю подробностей, но были «Дом», «Дом-2», и, естественно, будет «Дом-3». Это дополнительная реклама, сбор средств, — пояснил Малахов.

При этом вопрос не в низком рейтинге шоу, поскольку в линейке оно номер один.

— Это не рейтинг, что-то еще. Может, кто-то увидел свою жену, которая пошла на «Дом-2», и закрыли, — рассмеялся телеведущий.

Ведущая программы «Алена, блин» Алена Жигалова назвала эту информацию эксклюзивной и инсайдерской.

Ролик опубликован на YouTube.

Читайте также: Виктория Боня назвала зарплаты участников «Дома-2»