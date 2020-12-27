Виктория Боня назвала зарплаты участников «Дома-2»

Виктория Боня рассказала, что ей предлагали вернуться на проект / Фото: instagram.com/victoriabonya

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня рассказала телеведущему Владимиру Соловьеву размер зарплат участников проекта. По ее словам, первые три месяца участники шоу получают по тысяче долларов в месяц.

— Если ты продержался это время, тебе сразу выдают три тысячи долларов. Если тебя выгнали раньше, ты не получаешь ни копейки, — сказала модель в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.

Телеведущая отметила, что через полгода она подошла к продюсеру и сказала, что ей не хватает зарплаты в тысячу долларов. Он тогда согласился доплачивать еще по пять тысяч долларов.

Боня также рассказала, что после ухода с «Дома-2» с ней связался генпродюсер шоу и предложил вернуться. В таком случае ее зарплата бы увеличилась примерно до 10-12 тысяч долларов, но она отказалась.

Напомним, 18 декабря представители канала ТНТ сообщили, что самое продолжительное реалити-шоу «Дом-2» закрывается. Финал проекта пройдет 30 декабря. Программа выходит в эфир каждый день с 2004 года. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса из-за продолжительности.

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