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СМИ узнали о возможном будущем проекта «Дом-2»
Фото: freeimages.com

СМИ узнали о возможном будущем проекта «Дом-2»

Анастасия Волоснова

Звезды

Телевизионное шоу «Дом-2» не закроется окончательно. Проект будет заморожен на несколько месяцев из-за переезда. Последний выпуск шоу выйдет 30 декабря на ТНТ, а 15 февраля съемки проекта возобновятся, но уже для другого канала. На какой именно площадке будет идти «Дом-2» после Нового года пока не известно.

— Первая и самая вероятная версия — открытие полноценного телеканала «Дом-2», где жизнь «клевых ребят» будет транслироваться чуть ли не в режиме онлайн. Также велись переговоры с СТС и несколькими онлайн-кинотеатрами, которые не прочь подобрать себе рейтинговую программу. Тем более на некоторых из них работают бывшие топовые сотрудники ТНТ, — сообщил редакции Starhit источник.

На время перерыва участникам шоу сохранят зарплату. Все герои проекта продолжат сниматься в шоу без изменений. Ведущие и сам формат телепроекта также останутся прежними. По словам источника, планы по ребрендингу велись почти год, но ничего стоящего, видимо, так и не придумали.

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