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«Разведенка — это не клеймо»: Собчак рассказала о новом романе Оболенцевой
Фото: https://www.starhit.ru

«Разведенка — это не клеймо»: Собчак рассказала о новом романе Оболенцевой

Анастасия Волоснова

Звезды

Стало известно о романе бизнесвумен Надежды Оболенцевой с состоятельным иностранцем. Об этом рассказала в своем Telegram-канале Ксения Собчак.

Ранее Оболенцева была замужем за режиссером Резо Гигинеишвили, но их брак продлился меньше года. Светская львица сыграла уже три свадьбы, но никто из мужчин так и не сделал ее счастливой. Сейчас у нее появился новый иностранный возлюбленный.

— У Нади новые прекрасные отношения с израильтянином американского происхождения, живущим между Россией и Америкой. Именно на его джете их так и не пустили из Тулума в США — границы на замке, — рассказала Собчак подписчикам.

Оболенцева обрела новую любовь, но потеряла старую дружбу. Она прекратила общение с бывшей подругой Светланой Бондарчук. Как считает Собчак, виной тому стала пандемия коронавируса.

— Сразу оговорюсь, что люблю обеих девушек, но «ковидный» год, видимо, поссорил всех. Жаль. Красивая была пара, а теперь кроме Снежаны с Мухиной никого и не осталось, да и светской Москвы, собственно, не осталось, — сообщила Собчак последние светские новости.

Сама Оболенцева не считает, что развод — это плохо. По мнению светской дамы, главное — достойно перенести разрыв, тогда он принесет тебе важный опыт.

— Да, кстати, разведенка — это не клеймо, а верный признак обретения вожделенной свободы и возможности получить наконец свое счастье. В общем, выбор за вами, — поделилась Надежда.

Изменения в своей личной жизни она предпочитает не комментировать.

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