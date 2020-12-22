«Люблю! Горжусь!»: Юдашкин трогательно поздравил дочь с 30-летием

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Художник-модельер Валентин Юдашкин и его супруга Марина трогательно поздравили свою дочь Галину с 30-летием. Соответствующий пост появился на странице деятеля искусства в социальной сети Instagram.

Юдашкин опубликовал снимок с дочкой, которая запечатлена на в белом платье. Также модельер поделился с поклонниками фотографией с супругой, под которой он поздравил жену с днем рождения наследницы.

Известно, что дочь Юдашкиных вместе с двумя сыновьями Толей и Аркашей, а также мужем Петром Максаковымна данный момент живет в Гонконге.

— Дорогая доченька! Люблю! Скучаю! Горжусь! Ты моя помощница! С днем рождения! Жаль, что не могу лично! Жду встречи, — написал модельер.

— Дорогая моя, поздравляю с днем рождения нашей доченьки! Люблю! Это самое главное, что у нас есть! — поздравил Юдашкин супругу.

Ранее Ольга Слуцкер рассказала о болезни Валентина Юдашкина. Модельер уже четыре года борется с онкологией — в 2016 году врачи диагностировали у него рак пищевода. Первыми симптомами болезни у 57-летнего модельера стали головные боли, с которыми он и обратился к врачу.

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