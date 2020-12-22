Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Люблю! Горжусь!»: Юдашкин трогательно поздравил дочь с 30-летием
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Люблю! Горжусь!»: Юдашкин трогательно поздравил дочь с 30-летием

Юлия Ямпольская

Звезды

Художник-модельер Валентин Юдашкин и его супруга Марина трогательно поздравили свою дочь Галину с 30-летием. Соответствующий пост появился на странице деятеля искусства в социальной сети Instagram.

Юдашкин опубликовал снимок с дочкой, которая запечатлена на в белом платье. Также модельер поделился с поклонниками фотографией с супругой, под которой он поздравил жену с днем рождения наследницы.

Известно, что дочь Юдашкиных вместе с двумя сыновьями Толей и Аркашей, а также мужем Петром Максаковымна данный момент живет в Гонконге.

— Дорогая доченька! Люблю! Скучаю! Горжусь! Ты моя помощница! С днем рождения! Жаль, что не могу лично! Жду встречи, — написал модельер.

— Дорогая моя, поздравляю с днем рождения нашей доченьки! Люблю! Это самое главное, что у нас есть! — поздравил Юдашкин супругу.

Ранее Ольга Слуцкер рассказала о болезни Валентина Юдашкина. Модельер уже четыре года борется с онкологией — в 2016 году врачи диагностировали у него рак пищевода. Первыми симптомами болезни у 57-летнего модельера стали головные боли, с которыми он и обратился к врачу.

Читайте также: «Строгая мама»: Климова опубликовала видео с дочерью под хит Пугачевой

дочьпоздравление с праздникомВалентин Юдашкин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фейку — фейковая смерть

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Все мнения
О проекте