Ольга Слуцкер рассказала о болезни Валентина Юдашкина

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Модельер Валентин Юдашкин уже четыре года борется с онкологией — в 2016 году врачи диагностировали у него рак пищевода. Первыми симптомами болезни у 57-летнего модельера стали головные боли, с которыми он и обратился к врачу. Как ранее писал «360», головную боль назвали одним из основных симптомов рака мозга.

Как пишут «Невские новости», известие о болезни повергло в шок друзей модельера.

Ольга Слуцкер в недавнем интервью рассказала о том, как она узнала о болезни Валентина. По собственному признанию, женщина советовала жене артиста не появляться на публике, чтобы поберечь силы, однако ответ супруги модельера ее удивил.

— И вдруг Марина мне: «С чего это? Юдашкин?! Будет дома сидеть? Ничего подобного! Он будет ходить, как ходил, везде, жить, как жил, работать, готовить показ. В этом и есть его жизнь. Я ему дома сидеть не дам», — поделилась она.

Позже, по словам Ольги, она поняла, что это был правильный выбор — благодаря жизнелюбию Юдашкина и поддержке супруги он до сих пор радует поклонников новыми коллекциями.

Ранее «Царьград» писал о том, что хирург-онколог Михаил Мяснякин заявил, что сама по себе еда не может вызывать онкологию. Заболевание может вызвать неправильно приготовленная тяжелая пища с большим количеством масла, которую человек употребляет систематически, так, что создается нагрузка на организм.

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