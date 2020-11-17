Медики назвали необычные симптомы рака легких

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Британские ученые из Фонда Роя Кастла, занимающиеся борьбой с раком легких заявили, что болезнь может сопровождаться необычными симптомами, которые могут указывать на развитие злокачественной опухоли.

Врачи отнесли к постоянным симптомам, при которых рекомендуется обратиться к онкологу, беспрерывный кашель, одышку и чувство усталости. Помимо этого, эксперты советуют сходить на проверку к медикам в том случае, если человек часто переносит инфекционные заболевания.

К малозаметным симптомам, указывающим на онкологию легких, британцы отнесли увеличение размера кончиков пальцев и изменение их формы на более изогнутую. Они объяснили это явление тем, что в организме человека, страдающего данным онкологическим заболеванием, снижается количество кислорода в крови.

Кроме того, привлечь внимание пациента должен нехарактерный отек лица, потому как он может указать на распространение рака легкого на близлежащие лимфатические узлы или обструкцию верхней полой вены. В заключение необычными симптомами рака легких врачи назвали боли в спине и плечах.

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