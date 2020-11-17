Главный врач ГКБ № 52 в Москве рассказала о лояльности сотрудников больницы

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В столице прошел второй форум «Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют». Он был организован Департаментом здравоохранения Москвы. Темой второй секции форума стала лояльность сотрудников и пациентов.

Своим опытом измерения этого важного параметра и полученными результатами поделились представители различных лечебно-медицинских организаций города. Среди них Городская клиническая больница (ГКБ) № 52 — одна из первых, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом, которая продолжает работать с ними без перерыва.

Главный врач больницы Марьяна Анатольевна Лысенко посвятила свое выступление анализу эмоционального состояния сотрудников и лояльности в период пандемии.

— Показатель лояльности — оценка того, как мы отработали это время, как ощущают себя люди, чувствуют ли они результаты труда, поддержку, высоко ли доверие друг к другу в нашем коллективе, — уточнила врач.

В этот период больницу затронули серьезные изменения. Так, например, пришлось менять режимы работы персонала и перестраивать структуру управления.

— Значительные изменения — в работе стационара и невероятной скорости реализации самых разных идей. Наиболее сильная «коллективная эмоция» — единение, ощущение себя частью команды. Ярко проявлялись интерес, собранность, гордость. И приятно отметить, что негативные эмоции минимальны, — подчеркнула Лысенко.

На данный момент в ГКБ № 52 при поддержке НИИОЗММ проходит масштабное исследование эмоционального состояния сотрудников, а также удовлетворенности пациентов и успешных практик.

— Компетентность коллег и руководителей подразделений, эффективность работы и взаимоотношения в коллективе, и так оцениваемые достаточно высоко, по мнению многих, еще и повысились в период пандемии, — поделилась врач.

Исследование позволит затронуть и еще одну из важных тем — роль пациента в системе здравоохранения.

— Лечить не болезнь, а больного, — кредо, которое с медицинской точки зрения мы реализуем через мультидисциплинарный подход. Но еще важнее лечить не больного, а человека. Множество вещей, которые для нас порой уходят на второй план, для пациента — именно та ниточка, которая связывает его с жизнью и помогает за нее бороться, — отметила Лысенко.

В современной медицине доказала свою эффективность биопсихосоциальная модель. Для здоровья и успешного лечения важными являются не только биологические факторы, такие как состояние организма и имеющиеся заболевания, но и психологические и социальные. Среди них личность и ценности человека, поддержки со стороны близких и общества.

— Реализовывать и лучше понимать эту модель в ГКБ № 52 помогают волонтеры. Они оказались бесценными помощниками. И хотя в пиковые периоды с их помощью решилось множество организационно-хозяйственных проблем, основной их функцией оказалось привнесение человечности в медицинский процесс, оказание моральной поддержки пациентам, помощь в реабилитации, в коммуникации с родственниками, — рассказала специалист.

Изучение опыта волонтеров будут продолжать, ведь он важен для всех, кто планирует организовать волонтерские службы.

— Надеюсь, что эти люди, которых я могу уже назвать коллегами, останутся с нами навсегда. И закончить доклад хочу словами одного из них: «Доверие рождает доверие», — заключила Лысенко.

Ранее сообщалось, что второй форум «Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют» прошел в Москве. В рамках мероприятия эксперты обсудили вопрос доверия к системе здравоохранения и сотрудничество коллективов медиков.

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