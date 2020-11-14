Объявлены шесть победителей Премии правительства Москвы в области медицины

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Торжественная церемония XVIII Премии города Москвы в области медицины состоялась в столице в пятницу, 13 ноября. Жюри назвало шестерых победителей в ходе онлайн-трансляции.

Уточняется, что лучшим участникам предоставят гранты в размере трех миллионов рублей. Всего специалисты оценили 95 проектов, в их числе были работы коллективов медицинских организаций Департамента здравоохранения столицы, федеральных и частных клиник. В финале оказалось 12 работ.

— Эпидемия коронавируса, которая внесла коррективы во многие сферы нашей жизни, не остановила научного прогресса, научных разработок, инновационных подходов, активную работу по внедрению научных достижений в практику московской медицины. Наоборот, 95 коллективов внесли свои разработки на конкурс, это почти в три раза больше, чем ранее, а в оценку работ включились более 140 тысяч представителей нашего медицинского сообщества, — отметил глава департамента Алексей Хрипун.

Он добавил, что проекты затронули почти все сферы здравоохранения. Премия позволила мотивировать специалистов на научные достижения и сформировать достойное признание медиков в обществе.

Победителями Премии стали проекты «Мобилизация научно-практического потенциала лучевой диагностики при эпидемии COVID-19 в масштабе мегаполиса» (руководитель: Морозов Сергей Павлович), «Лечебно-диагностическая интестиноскопия — новые решения сложных клинических проблем» (руководитель: Шаповальянц Сергей Георгиевич), «Внедрение новых технологий диагностики, минимально инвазивной хирургии и ранней реабилитации у пациентов с травмой и дегенеративными заболеваниями позвоночника» (руководитель: Гринь Андрей Анатольевич), «Совершенствование и внедрение навыков оказания первой помощи населению мегаполиса» (руководитель: Гуменюк Сергей Андреевич), «Школа профессионального роста» (руководитель: Тяжельников Андрей Александрович) и «Разработка и реализация организационной модели по эффективному выявлению и диагностике меланомы и других злокачественных новообразований кожи у жителей города Москвы» (руководитель: Потекаев Николай Николаевич).

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