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Сергей Собянин поздравил столичную трамвайную сеть с получением международной премии
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сергей Собянин поздравил столичную трамвайную сеть с получением международной премии

Кирилл Николаев

Город

Столичная трамвайная сеть впервые стала лауреатом международной премии Global Light Rail Awards. Об этом в пятницу,13 ноября, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, данная премия является главной отраслевой наградой в мире. Москва победила в номинации «Самая динамично развивающаяся система». Столице удалось обойти Испанию и Великобританию. Сергей Собянин отметил, что жюри высоко оценило темпы обновления столичного трамвайного парка, обособление путей и новые приподнятые остановки.

— Поздравляю всех причастных с победой! Горожане очень любят этот быстрый и удобный вид транспорта, — написал мэр столицы.

Он добавил, что власти Москвы постоянно обновляют трамвайный парк. Уже через несколько лет в нем будут только современные низкопольные вагоны.

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наградатрамваи МосквыСергей Собянин
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