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Сергей Собянин поздравил победителей национального чемпионата WorldSkills 2020
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин поздравил победителей национального чемпионата WorldSkills 2020

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 13 ноября, поздравил победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills 2020 в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, столичные студенты одержали победу в национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Они завоевали больше половины всех золотых медалей.

— Москва гордится вами, и я лично говорю вам огромное спасибо за то, что вы вложили свой труд, умения, терпение в победу, — заявил Сергей Собянин.

Он отметил, что в столице растут профессионалы высочайшего класса. В настоящее время Москва ассоциируется не только с ведущими университетами России, но и с «первоклассным средним профессиональным образованием».

— Вы даете пример своим сверстникам, популяризируете важные, нужные профессии для города и страны, — подчеркнул Сергей Собянин.

Как отметили в пресс-службе мэрии и правительства Москвы, во встрече участвовало около 600 человек.

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поздравления мэраМоскваСергей Собянин
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